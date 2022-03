Gmina Pleszew. Marszew dla Ukrainy. Co 17 marca 2022 roku będzie działo się na pleszewskim rynku?

Marszew dla Ukrainy. Charytatywno-integracyjny piknik już w czwartek

W czwartek o godzinie 9 na pleszewskim rynku rozpocznie się charytatywno-integracyjny piknik pod hasłem Marszew dla Ukrainy. Wydarzenie organizuje Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego. - Przygotujemy potrawy ukraińskie i polskie. Młodzież będzie prowadziła animacje dla dzieci. Około godziny 12 zostaną odegrane hymny. Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy przy stoisku informacyjnym udzielą Ukraińcom mieszkającym na naszym terenie wszelkich informacji dotyczących m.in. zatrudnienia - opowiada Grażyna Borkowska, dyrektor szkoły w Marszewie.

Młodzież w centrum miasta będzie czekać na gości razem z przedstawicielami społeczności ukraińskiej. Wspólnym siłami przygotowane zostaną specjały tamtejszej kuchni, czyli barszcz ukraiński i pierogi z ziemniaków. Nie zabraknie również tradycyjnego, polskiego żurku. Uczniowie zorganizują czas najmłodszym. Dla dzieci zaplanowano animacje i zajęcia kreatywne. Atrakcji, jak przekonują pomysłodawcy przedsięwzięcia, nie zabraknie.

- Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w wydarzeniu o charakterze charytatywno-integracyjnym. Jeśli chcesz wyrazić swój sprzeciw przeciwko wydarzeniom, które dzieją się na Ukrainie - nie powinno Cię zabraknąć. Przyjdź i okaż swoją solidarność z narodem ukraińskim - apelują uczniowie. Piknik zakończy się o godzinie 16.

Młodzież z Marszewa już wcześniej zaangażowała się w pomoc uchodźcom. Zebrane przez nich dary trafiły do sióstr dominikanek w Broniszewicach i do punktu przy Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie, a następnie do potrzebujących mieszkańców Ukrainy.