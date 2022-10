Gmina Pleszew. Jesienne targi w Marszewie przyciągnęły miłośników ogrodnictwa i nie tylko

Jesienne Targi Rolno-Ogrodnicze AGROMARSZ 2022

Na zwiedzających czekał kiermasz ogrodniczy. Goście targów chętnie zaopatrywali się w sadzonki, ozdobne drzewka czy produkty rękodzielnicze, np. wyroby z wikliny. Kupić można było dosłownie wszystko. Wystawcy oferowali również odzież, perfumy, biżuterię czy różnego rodzaju ozdoby. AGROMARSZ to oczywiście również prezentacje ofert nowoczesnych środków do produkcji, ciągników, sprzętu rolniczego, materiałów budowlanych oraz urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. To właśnie „zielona energia” była tematem przewodnim targów.

Rolnicy i producenci tradycyjnie uzyskali porady na stoiskach instytucji rolniczych, takich jak Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza czy Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.