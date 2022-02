Gmina Gołuchów. Pomóżmy Marcinowi i jego rodzinie. Potrzebna jest winda dla osoby niepełnosprawnej

Pomóżmy Marcinowi i jego rodzinie. Potrzebna jest winda dla osoby niepełnosprawnej

Rodzina Wojcieszaków marzy o windzie, które rozwiązałaby przynajmniej jeden problem. - Mój brat jest bardzo pogodną osobą, zawsze uśmiechniętą. Uwielbia być w towarzystwie innych osób. Niestety, możliwości wyjścia na zewnątrz są dość ograniczone. Mieszkamy na drugim piętrze, w bloku bez windy - opowiada Rafał, brat Marcina. - Rodzice robią, co mogą, by udogodnić mu życie i patrzeć, jak się uśmiecha. Mama jest po zabiegu przepukliny, tata na rencie po operacji serca. Ja staram się im pomóc, jak tylko mogę. Pracuję i niestety nie mogę być w dwóch miejscach na raz. Posiadamy w domu sprzęt, który ułatwia transportowanie Marcina z łóżka do wózka i odwrotnie. Problem stanowi wyjście na zewnątrz - kontynuuje opowieść Rafał.