Gmina Gołuchów. Gminny Dzień Strażaka w Jedlcu

Gminny Dzień Strażaka w Jedlcu

Międzynarodowy Dzień Strażaka

W dniu 4 maja przypada Międzynarodowy Dzień Strażaka, którego symbolem jest czerwono-niebieska wstążeczka, oznaczająca ogień i gaszącą go wodę. Został on ustanowiony w 2003 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jako święto zawodowe, obchodzone we wspomnienie świętego Floriana – patrona między innymi strażaków, hutników, kominiarzy, garncarzy czy piekarzy. W tym dniu świętuje zarówno Państwowa, jak i Ochotnicza Straż Pożarna.