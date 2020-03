Gmina Gizałki wkrótce będzie miała nową stronę internetową. Obecna już nie spełnia ustawowych wymogów

Aktualna strona internetowa gminy Gizałki nie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Również nie jest odpowiednio dostosowana do urządzeń mobilnych. Stąd potrzeba modernizacji, a właściwie budowy od podstaw nowej strony. - Obecna powstała 7 lat temu, ludzie wyrażali się o niej pozytywnie, jednak postęp technologiczny jest niesamowity. Do tego doszły wymogi ustawowe i teraz już nie ma zmiłuj. Zwlekaliśmy z tą decyzją tak długo, jak to było możliwe - tłumaczy wójt Robert Łoza. Budowa nowej strony będzie kosztowała gminę kilkanaście tysięcy złotych.