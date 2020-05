Gmina Gizałki. Przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty w związku z pandemią koronawirusa, mogą liczyć na ulgi podatkowe?

Interpelację z prośbą o wszczęcie prac nad uchwałą dotyczącą stworzenia pakietu wsparcia dla przedsiębiorców złożył radny Zbigniew Bachorski. Pod pismem podpisali się również: Zenon Andrzejewski, Michał Bus, Andrzej Kaczmarek, Mariusz Szczepaniak, Marek Szulc i Krzysztof Walendowski. Pomoc miałyby otrzymać te osoby, które w związku z koronawirusem, nie mogły prowadzić działalności lub których dochód zmalał o ponad 50% w porównaniu z miesiącem przed wystąpieniem pandemii. - Pochyliliśmy się nad tym tematem i przeanalizowaliśmy sytuację przedsiębiorców działających na terenie naszej gminy. Moje stanowisko jest takie, że powinniśmy pomóc tym branżom, które rzeczywiście w ostatnich tygodniach były zawieszone i nie funkcjonowały, natomiast jeśli chodzi o drugą regulację, dotyczącą spadku dochodów, to tutaj byłbym ostrożny - mówił podczas czwartkowego posiedzenia komisji wójt Robert Łoza.

W podjętej 25 maja 2020 r. uchwale ostatecznie zaproponowano zwolnienie z podatku od nieruchomości przedsiębiorców działających w branży restauracyjnej, hotelarskiej oraz fryzjerskiej i kosmetycznej. Ulga dotyczy okresu 3 miesięcy, od kwietnia do czerwca 2020 r. Co w przypadku drugiej regulacji zaproponowanej przez grupę radnych? Tutaj rajcy także doszli do porozumienia z Robertem Łozą. Każdy przedsiębiorca, który przez pandemię poniósł znaczne straty lub ze względu na chorobę czy inną sytuację losową nie mógł prowadzić działalności, może wnioskować do wójta o umorzenie podatku. - Taka możliwość oczywiście jest, ale ona była zawsze i wynika z przepisów prawa - tłumaczy gospodarz gminy. - Warto dać sygnał - choćby informację na stronie internetowej gminy, przypomnieć mieszkańcom, że mają takie prawo, bo pewnie nie wszyscy o tym wiedzą - uzupełnia Zbigniew Bachorski.