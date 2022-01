Gmina Dobrzyca. W terenie zabudowanym jechał ponad 100 km/h. Słono za to zapłacił

Mieszkaniec gminy Dobrzyca w terenie zabudowanym jechał ponad 100 km/h. Słono za to zapłacił

47-letni mieszkaniec gminy Dobrzyca na zbyt szybkiej jeździe został przyłapany w czwartek, 13 stycznia 2021 roku, na terenie gminy Kotlin. W miejscowości Sławoszew w terenie zabudowanym, w samo południe, mężczyzna jechał swoim bmw z prędkością 106 km/h. Miał pecha. Trafił na patrol jarocińskiej policji. Spotkanie to zakończyło się dla niego mandatem w wysokości 1500 zł, 10 punktami karnymi i zatrzymanymi uprawnieniami do kierowania. - Na utrwalenie sobie przepisów dotyczących ruchu drogowego 47-latek będzie miał aż 3 miesiące, w czasie których nie będzie mógł kierować żadnym pojazdem mechanicznym - podkreśla jarocińska policja, która zwraca uwagę, że w pobliżu miejsca kontroli znajduje się szkoła podstawowa. - Niech da to panu kierowcy i wszystkim, którym zdarza się mieć zbyt ciężką nogę, do myślenia - mówią funkcjonariusze.