Gmina Dobrzyca. "Legenda o Wawelskim Smoku" w dobrzyckiej bibliotece

"Legenda o Wawelskim Smoku" w dobrzyckiej bibliotece

Teatr Lalek "Kukiełka" to zespół młodych i kreatywnych ludzi kochających kulturę i sztukę. - W naszym teatrze aktorami nie są ludzie, lecz lalki. Staramy się nawiązywać do dawnych tradycji wędrownych artystów, wystawiając nasze spektakle we wszystkich zakątkach Polski. Nie mamy stałej stacjonarnej siedziby, podróżujemy po całym kraju i występujemy tam, gdzie istnieje potrzeba szerzenia sztuki – na jarmarkach, na festynach, na odpustach, w szkołach, w przedszkolach, w domach dziecka, w środowiskowych domach samopomocy czy w domach pomocy społecznej - opowiadają.

W środę, 28 września 2022 roku, teatr zawitał do Dobrzycy i zaprezentował najmłodszym spektakl "Legenda o Wawelskim Smoku", który bardzo przypadł do gustu młodym widzom. Co ciekawe postać smoka osadzona jest na dwóch kijach – pierwszy służy do sterowania głową smoka, natomiast drugi do poruszania tułowiem bohatera. - Taka konstrukcja jest wyjątkowa w skali polskiej sceny teatralnej – i jesteśmy prawdopodobnie jedynym teatrem używającym tak zaawansowanej kukiełki scenicznej - podkreślają członkowie grupy.