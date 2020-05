Gmina Czermin. Sprzęt tenisowy wygrany w ramach ogólnopolskiej akcji „Dzieciaki do Rakiet” dotarł do Szkoły Podstawowej w Broniszewicach

W ramach nagrody szkoła otrzymała wysokiej jakości sprzęt sportowy, w skład którego wchodzi 20 rakiet tenisowych, 40 piłeczek, 4 siatki i 4 komplety znaczników. Sprzęt dotarł do Broniszewic w tym tygodniu. Pierwsza, SKS-owa grupa miała już okazję go wypróbować podczas zajęć. Gdy uczniowie wrócą do szkolnych ławek będą mogli spróbować swoich sił w tenisie ziemnym podczas lekcji wychowania fizycznego. - Jeszcze raz dziękujemy wszystkim zaangażowanym, głosującym i wspierającym naszą szkołę - mówi nauczycielka Patrycja Kruchowska-Wojcieszak.