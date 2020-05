Gmina Czermin. Przedszkola pozostaną zamknięte. Będą konsultacje dla ósmoklasistów

Maluchy z gminy Czermin na razie nie wrócą do przedszkoli. Te pozostaną zamknięte przynajmniej do 7 czerwca. We wszystkich szkołach podstawowych kontynuowane są zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalne nauczanie i lekcje online).

- W okresie od 25 maja do 7 czerwca 2020 r. dyrektorzy szkół podstawowych zapewnią według potrzeb uczniom klas VIII – konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty oraz możliwość korzystania z biblioteki - podkreśla wójt gminy Czermin Sławomir Spychaj.

Organizacja funkcjonowania jednostek oświaty będzie odbywała się w oparciu o wydane wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przygotowane przez dyrektorów wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na terenie placówki.