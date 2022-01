Gmina Czermin. Ferie zimowe w Broniszewicach. To był bardzo kreatywny czas!

Ferie zimowe w Broniszewicach

Z pięciu odsłon składał się program ferii zimowych przygotowany przez świetlicę w Broniszewicach dla najmłodszych mieszkańców. W pierwszym dniu były kolorowanki, planszówki, piłkarzyki, gry komputerowe, „mini kino feryjne”, zajęcia plastyczne i taneczne. Dalej również działo się dużo. Dzieci mogły spróbować swoich sił w badmintonie, brały udział w zajęciach rękodzielniczych "W świecie biżuterii" czy magicznych eksperymentach pod hasłem „Mały chemik”. Nie zabrakło gier planszowych, zajęć kreatywnych czy promujących ekologię.

Wszystkie zajęcia prowadziła Monika Doczekalska. - Serdecznie dziękuję uczestnikom za wspólnie spędzony czas. Każdy dzień był pełen wrażeń. Nudy nie było. Na buziach dzieci widniał uśmiech, a to było dla mnie najważniejsze. Plan zrealizowaliśmy w 100%. Efekty końcowe poszczególnych zajęć były rewelacyjne! Uczestnicy byli zdolni, ambitni i kreatywni. Najmłodsze dziecko miało 5 lat, najstarsze 14. Pomimo dużej różnicy wieku potrafili się wspólnie integrować. Praca z taką grupą to była czysta przyjemność, zwłaszcza, gdy słyszałam, że dzieci nie chciały wracać do domów. Dzieci miały dużą frajdę z zajęć "Małego Chemika" czy z pacynkami, którymi bawili się w domu, a z skarpetkowym pingwinkiem nawet spali. Dziękuję Justynie Łyskawce, Iwonie Perz, Agnieszce Zajączkowskiej za pomoc i użyczenie manekinów, których używaliśmy podczas jednych z zajęć - opowiada Monika Doczekalska.