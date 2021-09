Gmina Czermin. „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. 100-lecie OSP Żegocin

Druhowie, mieszkańcy Żegocina i zaproszeni goście spotkali się w kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej. Ks. kan. Marek Kozica odprawił mszę świętą w intencji strażaków. Część oficjalna obyła się na placu przed Ośrodkiem Kultury. Dowódcą uroczystości był naczelnik jednostki Grzegorz Wawrzyniak. Jubileusz 100-lecia był oczywiście doskonałą okazją do wręczenia odznaczeń, wyróżnień i podziękowań. Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP Ochotnicza Straż Pożarna w Żegocinie została odznaczona Złotym Znakiem Związku OSP RP.

OSP funkcjonowała również w czasie II wojny światowej. Naczelnikiem był wtedy Niemiec, który organizował liczne zbiórki i ćwiczenia. Po zakończeniu działań zbrojnych nastąpiła reorganizacja straży. Wybrano nowy zarząd i przyjęto statut. Aktywność druhów nie ograniczała się tylko do akcji gaśniczych. Ochotnicy organizowali zabawy taneczne, wieczorki i teatrzyki dla dzieci. Cały czas starali się pozyskiwać sprzęt. W 1962 r. jednostka otrzymała motopompę Leopolię, którą po 15 latach zastąpiła motopompa PO-5. Minęło kolejnych 11 wiosen i na wyposażenie OSP trafił samochód strażacki Żuk. Obecnie jednostka dysponuje lekkim samochodem strażackim typu Ford i przyczepką wyposażaną w sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji gaśniczych czy niesienia pomocy podczas klęsk żywiołowych.

Żegocińska straż najpierw miała do dyspozycji małą, drewnianą remizę. Zmianę w tej kwestii przyniósł okres powojenny. Druhowie przeprowadzili się do budynku, który stanowił własność Państwowego Funduszu Ziemi. W 1976 r. podjęto uchwałę o wybudowaniu w czynie społecznym nowej remizy. Zaangażowanie samych druhów, jak i społeczeństwa w prace było tak duże, że już po roku remiza była gotowa. Przez lata była modernizowana oraz doposażana i służy strażakom do dzisiaj. - Na przestrzeni tych 100 lat w samym Żegocinie wybuchło kilkanaście groźnych pożarów, w których gaszeniu nasza jednostka zawsze brała udział. Kilka zagrożeń udało się zdusić w zarodku. Strażacy pomagali lokalnej społeczności również w inny sposób, m.in. gdy rzeka Prosna występowała ze swych brzegów druhowie ratowali dobytek i płody rolne przed zalaniem zabezpieczając brzegi workami z piaskiem - opowiada Stanisław Jankowski. Ochotnicy za swą postawę byli odznaczani medalami, odnosili sukcesy w zawodach pożarniczych czy na niwie sportowej. Druhowie biorą czynny udział w życiu miejscowości. Organizują zawody, turnieje, konkursy rysunkowe.