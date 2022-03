Gmina Chocz. Chcesz nauczyć się grać na instrumencie muzycznym? Orkiestra dęta zaprasza w swoje szeregi

Chcesz nauczyć się gry na instrumencie? Orkiestra dęta zaprasza w swoje szeregi

Orkiestra dęta działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Choczu to zespół z wieloletnią tradycją, który piękną grą uświetnia uroczystości gminne, powiatowe, wojewódzkie, międzynarodowe, takie jak: dożynki, festyny, jubileusze, święta państwowe czy kościelne. Grupa uczestniczy również w przeglądach orkiestr dętych, występuje na koncertach muzyki klasycznej i rozrywkowej, gra kolędy i pastorałki, a także udziela się filantropijnie, pojawiając się na koncertach charytatywnych. Repertuar grupy jest bardzo zróżnicowany, znajdują się w nim: opusy marszowe, utwory rozrywkowe, ludowe i biesiadne, muzyka klasyczna czy pieśni kościelne. Kapelmistrzem od wielu lat jest Włodzimierz Mroziński.

Aktualnie trwa nabór do orkiestry. Poszukiwani są przede wszystkim młodzi ludzie. Aby obudzić w nich ukryty talent lub nową pasję zorganizowano spotkania promocyjne w szkołach w Choczu i Kwileniu. Martyna Szymczak i Maja Rutkowska, grające w orkiestrze na saksofonach, przygotowały dla młodszych kolegów i koleżanek trzy utwory: "Titanum" Dawida Guetty, "Rolling in the deep" Adele oraz "Let it go" Idiny Menzel. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Patrycja Woźniak-Konecka zachęcała dzieci do nauki gry na instrumentach dętych.