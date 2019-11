Gdzie w najbliższych dniach nie będzie prądu?

Z regionu: PILNE - zaginął Mariusz Stróżyk, mieszkaniec powiatu wrzesińskiego z Koloni Janowskiej, gm. Pyzdry

15.11.2019 r. Mariusz Stróżyk wyjechał z Niemiec z Trewir, z miejscowości, w której pracował. Jechał do Polski, do swojego rodzinnego miasta Kolonia Janowska (gmina Pyzdry, województwo wielkopolskie). Autobus miał go dowieźć do Wrześni, skąd rodzina miała go odebrać. Nie dojecha...