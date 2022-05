Egzamin Ósmoklasisty 2022. Ruszają egzaminy ósmoklasisty 2022. Na początek język polski Piotr Fehler

Egzamin ósmoklasisty 2022 rozpoczął się we wtorek, 24.05, sprawdzianem z języka polskiego. W kolejnych dniach uczniowie przystąpią do testów z matematyki i języka obcego. W Zespole Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło ponad 100 uczniów