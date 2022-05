Egzamin Ósmoklasisty 2022. Młodzież z Zespołu Szkół w Choczu rozpoczęła trzydniowe zmagania!

Młodzież z Chocza rozpoczęła trzydniowe zmagania!

Egzamin ósmoklasisty 2022

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. W związku z tym, że nie ma minimalnej liczby punktów, jaką muszą otrzymać uczniowie. Tego testu nie można nie zdać. W 2022 r. do egzaminu zostało zgłoszonych ponad 502 600 uczniów z prawie 12 600 szkół. Do testu przystąpi również 7 150 uczniów – obywateli Ukrainy.