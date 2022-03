Dziś Światowy Dzień Kolorowej Skarpetki. To święto ludzi z Zespołem Downa

Dodatkowy chromosom objawia się zespołem wad wrodzonych, z których większość (bo aż 79%) to wady małe. Co więcej, nie wpływają one na jakość życia i zostały określone jako cechy dysmorficzne. Czasami jednak rodzą się dzieci z wadami serca wymagającymi leczenia chirurgicznego. Generalnie, stałymi cechami Zespołu Downa jest niepełnosprawność intelektualna oraz pierwotny niedobór odporności.

Zespół Downa jest zazwyczaj identyfikowany przy urodzeniu na co pozwala obecność cech fizycznych, tj.: niskie napięcie mięśniowe, lekko spłaszczony profil twarzy i mongoloidalne ustawienie skośnych, wąskich szpar powiekowych a także poprzeczna linia tzw. _małpia bruzda _na wewnętrznej części dłoni.

Z reguły u noworodków występuje wiotkość mięśni spowodowana słabym napięciem. To również wpływa na tendencję do otwierania ust i wysuwania języka. Charakterystyczna jest także zwiększona ruchomość kończyn w stawach. Waga i wzrost są przeciętne przy urodzeniu, niemniej jednak w okresie dojrzewania często pojawia się nadwaga. Ostatecznie są to osoby o niższym wzroście niż średnia w populacji. Obecnie dzięki badaniom prenatalnym zespół Downa jest diagnozowany już w czasie ciąży.