Dzień Kobiet w Sowinie Błotnej. Były konkursy, smaczne jedzenie i wspaniała muzyka. Panie do łez rozbawił Kabaret "Byle do przerwy"

- Chciałabym wam życzyć samych pięknych chwil. Żebyście były zawsze uśmiechnięte i doceniane przez mężczyzn – podkreślała szefowa Sowiny Błotnej. Na gości w sobotni wieczór czekało wiele atrakcji. Wystąpił Kabaret „Byle do przerwy”. Grupa w składzie Gabriela Stempień, Jan Balcer, Wiktor Łuczak i Kamil Walczak zaprezentowała trzy skecze i rozbawiła publiczność do łez. Na koniec młodzież porwała panie do tańca. O to, by wspaniała zabawa trwała do późnych godzin wieczornych zadbali Maciej Jaworski i Waldemar Górski, którzy zapewnili oprawę muzyczną. Każda kobieta mogła oddać się również w ręce makijażystki. Podczas uroczystości nie zabrakło konkursów z nagrodami i smacznego jedzenia. Stoły uginały się pod ciężarem rozmaitych potraw. Serwowaniem dań zajęli się panowie. To również z ich rąk wszystkie panie otrzymały kwiaty.

Miłość nie patrzy na metrykę