Dzień Kobiet w gminie Chocz. "Kobieta - Kobiecie". Zostanie przeprowadzona zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy osobistych dla Ukrainek

"Kobieta - Kobiecie". Będzie zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy osobistych dla Ukrainek

8 marca 2022 roku przypada Międzynarodowy Dzień Kobiet. Z tej okazji sołtysi gminy Chocz zapraszają wszystkie kobiety i dziewczynki do wsparcia akcji organizowanej dla Ukrainek. W ramach przedsięwzięcia "Kobieta - Kobiecie" w dniach od 4 do 8 marca zostanie przeprowadzona zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy osobistych dla potrzebujących pań. Do gospodarzy poszczególnych miejscowości można dostarczać m.in. bieliznę, artykuły higieniczne czy kosmetyki. Akcję koordynuje Fundacja Pomocy Dzieciom Humana.