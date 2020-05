Dzień Dziecka. Wielka galeria ukochanych dzieci naszych Czytelników

Dzień Dziecka, przypadający 1 czerwca, świętujemy już przez 70 lat! Święto to ustanowiono w celu upowszechnienia ideałów i celów zawiązanych z prawami dziecka zapisanymi Karcie Narodów Zjednoczonych.

Z okazji tego święta zwykle w wielu polskich miastach przygotowywane są wyjątkowe atrakcje dla dzieci. W Pleszewie od lat o tej porze odbywał się Festiwal Dziecięcych Marzeń pełen atrakcji dla najmłodszych, z finałem na festynie w parku miejskim. W tym roku epidemia koronawirusa pokrzyżowała wszystkim plany, ale atrakcje dla dzieci z pewnością przygotowali ich rodzice.

Co ciekawe, Dzień Dziecka w wielu krajach jest świętowany zupełnie innego dnia. Najwcześniej, we Francji i we Włoszech, już 6 stycznia. Trzy miesiące swój odpowiednik Dnia Dziecka obchodzi Turcja, a np. w Brazylii dzieci świętują dopiero jesienią - 12 października.