Drugi Dom Chłopaków w Broniszewicach. Budowa na ostatniej prostej. Już wkrótce otwarcie [ZDJĘCIA]

Drugi Dom Chłopaków w Broniszewicach na ostatniej prostej

Budowa drugiego Domu Chłopaków w Broniszewicach zmierza powoli do szczęśliwego finału.

- Zmierzamy ku końcowi wykończenia wnętrz, ale nie ku końcowi wykończenia nas. To jest najlepsze! Widzę już każdą szafkę, każdy mebel w domu i czekamy na dalsze postępy prac - podkreśla siostra Tymoteusza z Domu Chłopaków w Broniszewicach

W najbliższych dniach zamontowana zostanie kuchnia, na ścianach zostaną położone tapety. Siostry Dominikanki planują otwarcie drugiego Domu Chłopaków w Broniszewicach 18 września. Ze względów pandemicznych siostry zakonne planują skromną uroczystość, która będzie transmitowana na żywo na profilu Domu Chłopaków w mediach społecznościowych.

Drugi Dom Chłopaków w Broniszewicach. Trwa budowa

Budowa ruszyła w marcu. - To jest ten dzień, na który bardzo czekałyśmy. Udało się przebrnąć przez wszystkie umowy, terminy i wreszcie coś się tutaj dzieje - opowiadały siostry dominikanki, na nagraniu wideo ukazującym, jak powstają fundamenty nowego obiektu. Budowa drugiego Domu Chłopaków w całości finansowana jest przez sponsora, który nie chce ujawnić swojej tożsamości. Darczyńca zgłosił się do sióstr we wrześniu ubiegłego roku. W styczniu dominikanki odebrały pozwolenie na budowę, a dwa miesiące później prace ruszyły.