Dożynki 2022 w Suchorzewie. Tanecznym krokiem i z śpiewem na ustach zakończyli tegoroczne żniwa. Mieszkańcy Suchorzewa podziękowali za plony

Dożynki 2022 w Suchorzewie

Dożynki to jedna z ważniejszych uroczystości w Suchorzewie. To czas, by świętować zakończenie żniw i prac polowych, a także podziękować za dary, które daje ziemia. Tegoroczne święto plonów odbyło się w niedziele, 14 sierpnia przy sali wiejskiej. Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się od wprowadzenia wieńca i chleba z tegorocznych plonów. W dalszą część Święta Polonów tanecznym krokiem poloneza wprowadzili mieszkańcy Suchorzewa na czele z sołtysem Dariuszem Dryjańskim. Nie zabrakło także podziękowań dla rolników i działkowców, którzy przyczynili się do organizacji tegorocznych dożynek.