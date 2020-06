Dobrzyca. Strażacy podjęli wyzwanie #GaszynChallenge i robiąc pompki oraz wpłacając datki wsparli chorego Wojtusia

Strażacy z OSP Dobrzyca, podobnie jak wiele innych jednostek, podjęli wyzwanie #GaszynChallenge. Akcja to pomysł druha Marcina Topora z OSP w Gaszynie (powiat wieluński). W ramach przedsięwzięcia uczestnicy robią 10 pompek, wpłacają minimum 5 zł na rzecz Wojtusia Howisa i nominują do wyzwania kolejne osoby. Akcja szybko rozprzestrzeniła się po kraju i dotarła do powiatu pleszewskiego. Zbiórkę wspieramy TUTAJ , a poniżej możecie obejrzeć, jak z wyzwaniem poradzili sobie ochotnicy z Dobrzycy.

Udział w #GaszynChallenge to nie jedyne działanie podjęte w ostatnich dniach przez ochotników z Dobrzycy. We wtorek, 3 czerwca 2020 r., strażacy przeprowadzili ćwiczenia, których głównym celem było zapewnienie ciągłości podawania wody do celów gaśniczych z hydrantu miejskiego (na wypadek wydłużonego czasu dojazdu pozostałych SIŚ). Działania gaśnicze prowadzone były na 3 prądy gaśnicze w tym jeden na drabinie wysuwnej D10W. - Woda podawana była z hydrantu miejskiego do GBA 2,5/20. Następnie dwoma odcinkami 75 do nasady ssawnej samochodu GCBA 4/24/2,8, poprzez pominięcie zbiornika, woda podawana była dalej. W odstępach czasowych zmieniane były wydajności przez prądowników oraz operatorów autopomp w celu sprawdzenia większych możliwości - relacjonują druhowie. Dzień wcześniej jednostka została zadysponowana do pochylonego drzewa nad drogą w miejscowości Sośnica. Zadanie strażaków polegało na ścięciu drzewa oraz uprzątnięciu drogi.