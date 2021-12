Dobrzyca. Kolejny pożar sadzy. Strażacy ostrzegają: to ogromne zagrożenie!

Kolejny pożar sadzy w kominie

- 26 grudnia o godz. 21⁵⁰ dyspozytor stanowiska kierowania komendanta powiatowego PSP w Pleszewie zadysponował naszą jednostkę do pożaru sadzy w przewodzie kominowym jaki miał miejsce w jednym z domów jednorodzinnych na ul. Szkolnej w Dobrzycy. Nasze działania polegały na wygaszeniu paleniska, sprawdzeniu przewodu kominowego przy pomocy kamery termowizyjnej oraz kontroli pomieszczeń przy pomocy czujnika na obecność tlenku węgla - informują strażacy z OSP Dobrzyca.

Pożar sadzy w kominie. Ważny apel strażaków!

Strażacy od dawna przypominają o konieczności regularnego czyszczenia przewodów dymowych i spalinowych, co w znacznym stopniu wpływa na zminimalizowanie zagrożenia związanego z powstaniem pożaru. Do tego należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.