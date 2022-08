Chocz. Pożar za pożarem! Strażacy już wielokrotnie wyjeżdżali w to samo miejsce! Grasuje podpalacz?

Pożar za pożarem. Grasuje podpalacz?

W środę, 3 lipca doszło do kolejnego pożaru na terenie gminy Chocz. Tym razem o godz. 20.45 strażacy z OSP Chocz zostali zadysponowani do pożaru ścierniska i słomy przy drodze Chocz - Stara Kaźmierka. Ratownicy przy użyciu jednego prądu wody skutecznie ugasili pożar. Spaleniu uległo ok. 20m2 ścierniska oraz niewielka ilość słomy.

- Od marca roku bieżącego wzdłuż tej drogi już kilkukrotnie paliła się sucha trawa oraz uprawy - informuje OSP Chocz.

Na mieszkańców gminy padł blady strach. Od marca 2022 roku odnotowano łącznie ponad 16 pożarów!