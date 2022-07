Chocz ma własny magnes! Powstał z myślą o turystach i kolekcjonerach

Chocz dołączył do grona miast, które mogą pochwalić się własnym magnesem. - Stanowi idealną pamiątkę potwierdzającą pobyt w naszym mieście. Gwarantuje również wyjątkowe wspomnienia - informuje Gminny Ośrodek Kultury. To właśnie tutaj, przy ulicy Żeromskiego 2, można zakupić magnes. Koszt jednej sztuki to 5 zł.

Magnes został wykonany w ramach ogólnopolskiego projektu pod hasłem "Magnes Turysty", który powstał z myślą o turystach, kolekcjonerach i zbieraczach odwiedzających miasta w całej Polsce. Dzięki współpracy z lokalnymi samorządami, instytucjami i przedsiębiorcami "Magnes Turysty" może trafić do każdego miasta w Polsce. - Forma projektu - kolekcja - jest zachętą do poznawania zakątków Polski. Dobrze znane, duże metropolie i malownicze małe miasteczka - każde z nich znajduje swój ślad w kolekcji - podkreślają pomysłodawcy przedsięwzięcia. W powiecie pleszewskim własny magnes ma również Dobrzyca (punkty sprzedaży - kliknij TUTAJ) i Pleszew (punkty sprzedaży - kliknij TUTAJ).