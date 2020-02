Blisko 30 osób wzięło udział w niedzielnym morsowaniu w gołuchowskim zalewie. Uczestnicy kąpieli w lodowatej wodzie zgodnie zapewniają, że to fajna zabawa i zapraszają na kolejne morsowanie. Po krótkiej rozgrzewce wszyscy z uśmiechem na ustach weszli do zimnej wody. Dla gołuchowskich morsów temperatura wody to fraszka. Chłodu nie wystraszyli się nawet najmłodsi uczestnicy morsowania.