Był pijany i miał zakaz prowadzenia pojazdów. Mimo to wsiadł za kierownicę...

Volkswagen dachował w Kowalewie

Volkswagen passat, którym jechał 41-letni mieszkaniec gminy Jarocin dachował na ulicy Suchorzewskiej w Kowalewie. Do zdarzenia doszło w sobotę, 18 grudnia 2021 roku, o godzinie 18.50. - Mężczyzna został poddany badaniu na zawartość alkoholu w organizmie, które wykazało blisko dwa promile. 41-latek trafił do policyjnego aresztu. Posiadał on zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Za swój czyn odpowie przed sądem. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat trzech - opowiada st. asp. Monika Kołaska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie.