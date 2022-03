Broniszewice. Komenda PSP w Pleszewie przekazała samochód ratowniczy dla Domu Chłopaków i OSP w Broniszewicach

Tylko w ubiegłym roku z powodu pandemii koronawirusa przekazany samochód ratownictwa medycznego wyjeżdżał ponad 1000 razy 9do pobierania próbek od mieszkańców powiatu pleszewskiego, jarocińskiego, słupeckiego, kolskiego, gnieźnieńskiego, śremskie, średzkiego, konińskiego, wrzesińskiego i poznańskiego. Wykorzystywany był również do transportu osób chorych i potencjalnie zarażonych do miejsc kwarantanny. W ubiegłym roku wspomniany pojazd został zastąpiony nowym ambulansem.

- Jeszcze w grudniu 2021 roku na terenie PSP w Pleszewie miała miejsce uroczystość przekazania nowego samochodu ratownictwa medycznego. Samochód wart 400 tys. złotych został zakupiony ze środków pozyskanych z funduszu covidowego. Nie udałoby się to, gdyby nie przychylność naszych przełożonych z Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu, a w szczególności pana generała Dariusza Matczaka. Dzisiaj przekazujemy naszego poprzednika. Nie jest to nowy samochód, ale był użytkowany w Państwowej Straży Pożarnej. Jest więc bardzo zadbany i w nienagannym stanie technicznym. Jestem przekonany, że jeszcze długo posłuży nie tylko druhom z OSP w Broniszewicach, ale również będzie wsparciem dla sióstr dominikanek z Domu Chłopaków w Broniszewicach. W ramach porozumienia będzie on służył do przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową - tłumaczył bryg. Roland Egiert, Komendant Powiatowy PSP w Pleszewie przy okazji dziękując za wsparcie posłowi Janowi Mosińskiemu i za przychylność generała Dariusza Matczaka