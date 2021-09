Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie z rekordowym dofinansowaniem na nowe działania. Co będzie działo się w książnicy?

"Stacja Biblioteka - tu jesteś u siebie!"

W sierpniu 2021 roku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie pozyskała grant w wysokości ponad 130 tys. zł (wkład własny miasta i gminy to kilkanaście tysięcy złotych) na realizację dwuletniego projektu "Stacja Biblioteka - tu jesteś u siebie!". - To będzie zupełnie inne przedsięwzięcie niż te, które dotychczas realizowała biblioteka. To projekt, który skupia wokół książnicy lokalną społeczność. Dzięki tym środkom wspólnie z mieszkańcami będziemy budować jeszcze ciekawszą ofertę czytelniczą i kulturalną. To wyjątkowa okazja, bo żaden projekt jeszcze nigdy w tak ogromnym zakresie nie oddawał głosu czytelnikom! Dzięki tym inicjatywom, każdy poczuje, że w naszej bibliotece naprawdę jest u siebie - podkreślała podczas konferencji prasowej Zuzanna Musielak-Rybak, dyrektor książnicy.

Planowane przedsięwzięcia będą kierowane do każdej grupy wiekowej. Już w czwartek, 23 września, rusza klub młodego fotografa "Foto na torach" dedykowany osobom wieku 10-15 lat. Kolejna inicjatywa to "Stacja Smyka - sensoryka" skierowany dla dzieci z udziałem nauczycieli przedszkola, którzy również będą szkoleni w zakresie czytania wrażeniowego, używania narzędzi sensorycznych do promowania czytelnictwa. Również rodzice - pod okiem fachowca - dowiedzą się, co zrobić i jak zrobić, żeby dzieci kochały książki.