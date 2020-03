Bartas Szymoniak podbija listy przebojów swoim ,,Wojownikiem z miłości". Pomóżcie mu zdobyć szczyt Listy Przebojów Trójki

Zachęcamy oczywiście do wsparcia artysty rodem z ziemi pleszewskiej swoimi głosami. Jak to zrobić? Należy wejść na stronę http://lp3.polskieradio.pl/ a następnie klikając w "GŁOSUJ" zarejestrować się i zaznaczyć "Wojownik z miłości" Bartasa Szymoniaka. Pamiętajcie, że głosować można raz w tygodniu!

Pojawiły się też pierwsze, bardzo pochlebne recenzje krążka. Łukasz Dębowski recenzent portalu polskaplyta-polskamuzyka.pl pisze:

,,...powstał istotny zestaw piosenek, który broni się ogromną naturalnością, a co za tym idzie rzeczywistą prawdą. Zresztą tytułowy „Wojownik z miłości” to poruszająca ballada, która już dziś mogłaby stać się klasyką polskiej muzyki rozrywkowej. Nie przegrywa nawet z umiejętnie odświeżonym coverem „Kocham wolność” Chłopców z Placu Broni, tak dobrze przyjętym swego czasu na LP3 Trójki. Podobnie jest z przejmującą, zbudowaną na klawiszach piosenką „Z Tobą”

Dębowski podsumowuje, że czasem na pozór niewiele, znaczy bardzo dużo. - Tak jest w przypadku płyty “Wojownik z miłości”. Świadomy i niezwykle dojrzały projekt, do którego z przyjemnością będziemy wracać po latach. Jeśli pokochaliście poprzedni album „Alarm”, to ten tym bardziej spełni Wasze oczekiwania, a może nawet pozwoli artyście dotrzeć do nowej publiczności. Zdecydowanie na to zasługuje - czytamy w recenzji.