Baciary Koncert Pleszew. Spod samiuśkich Tater prosto do Pleszewa. Zespół Baciary porwał pleszewską publiczność i to dosłownie!!

Baciary. Koncert w Pleszewie

Góralska muzyka we współczesnej odsłonie – taki jest zespół Baciary, który już po raz drugi pojawił się na pleszewskiego scenie i pokazał, że bawić można się w każdym wieku! Pleszewska publiczność była oczarowana góralską muzyką i ani na moment nie była w stanie usiedzieć na krzesłach. Nogi same rwały się do tańca, a ręce składały się do oklasków. Baciary porwały pleszewską publiczność i to dosłownie!