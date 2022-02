Pleszew. Bal pleszewskiej Ochronki. Gorączka sobotniej nocy. Przyjaciele pleszewskiej "Ochronki" rozgrzali parkiet do czerwoności!

Karnawałowe szaleństwo na parkiecie

Karnawał to czas zabaw i hucznych bali. Takiej imprezy nie mogło zabraknąć też w Pleszewie. Do wspólnej zabawy, z okazji karnawału, zaprosiła pleszewska Ochronka. Wszystkich ogarnęła prawdziwa gorączka sobotniej nocy. Parkiet pękał w szwach, a nogi same rwały się do tańca.