Andrzejki z LZS-em Kuczków. W pleszewskiej Restauracji Bax wspaniale bawiło się blisko 170 osób. Cóż to był za wieczór! [ZDJĘCIA]

Drużyna wyśmienicie prezentowała się w rundzie jesiennej, po pierwszej części sezonu jest liderem B-klasy, równie wyśmienita była zabawa w andrzejkową noc. Na parkiecie trwało prawdziwe taneczne szaleństwo. Gościom dopisywały humory. O odpowiednią atmosferę i oprawę muzyczną zadbał DJ Kamil Sobierajczyk. Nie zabrakło pysznych dań i wyjątkowych nagród. Jako, że imprezę organizował klub piłkarski, to do zdobycia były niepowtarzalne upominki sportowe. Goście mogli wylicytować piłkę z podpisem prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewa Bońka czy koszulkę z autografem króla strzelców turnieju olimpijskiego Andrzeja Juskowiaka. Z kolei na tych, którym dopisało szczęście w loterii fantowej czekał m.in. rower i trzydniowa wycieczka do Wenecji. Dochód z imprezy w całości zostanie przekazany na działalność klubu. - Zarząd LZS-u Kuczków dziękuje wszystkim sponsorom i darczyńcom nagród - mówi prezes Tobiasz Reimann.