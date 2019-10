Akcja ,,ZNICZ". Policjanci apelują do kierowców o rozwagę

DZIAŁANIA „ZNICZ 2019"

Działania pod kryptonimem „ZNICZ", polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa podczas obchodów Święta Zmarłych, na stałe wpisały się w kalendarz poczynań Policji, jak również w krajobraz polskich dróg. Tradycyjnie już w tym okresie będziemy mieli do czynienia ze wzmożonym ruchem na drogach, a co za tym idzie utrudnieniami w płynnej jeździe, szczególnie w rejonach przycmentarnych. Dodatkowo, niekorzystny wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, będzie mieć jesienna, czasem bardzo zmienna aura.

To wszystko przyczynia się do wzrostu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Tegoroczne działania, mając na uwadze, że Święto Zmarłych przypada w piątek, skoncentrują się przede wszystkim w dniach 31.10 do 3.11.2019 roku.

JAK BYŁO W 2018 ROKU?

Było bezpiecznie – bezpieczniej niż w inne weekendowe dni. Nasze apele o właściwe zachowanie się i respektowanie przepisów prawa o ruchu drogowym przez kierowców i pieszych przynoszą efekty. Coraz więcej mieszkańców naszego województwa korzysta ze środków komunikacji zbiorowej, co ma niebagatelny wpływ na ruch pojazdów w rejonach cmentarzy. Kierujący i piesi ze zrozumieniem stosują się do wprowadzonych zmian w organizacji ruchu oraz do poleceń policjantów kierujących ruchem