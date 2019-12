A Wy czekacie na Mikołaja czy Gwiazdora? Wywiad z najbardziej oczekiwanym gościem świąt Bożego Narodzenia

Wszystkie moje imiona wywodzą się od Św Mikołaja. Jestem Świętym katolickim i prawosławnym . Żyłem na przełomie III i IV wieku. Byłem biskupem Miry w Licji . Mikołaj uratował życie sześciu żołnierzom cesarza Konstantyna. Miałem również bogatego sąsiada, który drwił z mojej pobożności. Bóg ukarał sąsiada i sprawił, że stracił majątek oraz popadł w skrajną biedę. Postanowił sprzedać córki więc im pomogłem w tajemnicy ofiarowując pieniądze Trzykrotnie, pod osłoną nocy, wrzucałem przez okno pieniądze przeznaczone na posag dla każdej kolejnej siostry. Gdy sąsiad wyprawił już dwa wesela, postanowił dowiedzieć się, skąd biorą się tajemnicze pieniądze. Przy trzeciej próbie sąsiad mnie zauważył podziękował i się zawstydził Postanowił zmienić swoje życie na zgodne z przykazaniami. Jeżeli chodzi o podobieństwo do Mikołaja z amerykańskich kreskówek, to wiąże mnie z nim czerwony kolor mojego ubrania oraz to że w okresie Świąt Bożego Narodzenia rozwożę dzieciom prezenty saniami ciągniętymi przez zaprzęg reniferów. Zamieszkuje wraz z grupą elfów w Laponii. A jeśli chodzi o Gwiazdora, to przybieram tę postać w Wigilię Bożego Narodzenia i pojawiam się w tym regionie Polski, która była w okresie zaborów pod zaborem pruskim czyli między innymi w naszym województwie wielkopolskim . Gdy przybieram postać Gwiazdora chodzę w baranicy i futrzanej czapce z twarzą ukrytą pod maską lub umazaną sadzą i mam rózgę, no i wór z podarkami . Odpytuję dzieci z pacierza, znam dobre i złe uczynki i w zależności od wyniku wręczam prezent, W czasie spotkania śpiewamy kolędy. Dzieci nie biję! Jestem miły i kulturalny. Natomiast z Dziadkiem Mrozem nie mam nic wspólnego, bo to prawosławna tradycja.

Przypomina Mikołaj trochę amerykańskiego Mikołaja, ale czapkę ma Mikołaj taką trochę ,,biskupią”... To nowa moda wśród Mikołajów?

Jest to dostosowanie się do naszej tradycji. Jestem Gwiazdorem, bo mieszkamy w Wielkopolsce, ale staram się wyglądać dostojnie jak na Św Mikołaja przystało. Mieszkam i żyję jak podają w telewizji, bo reklama i informacje to siła, z której należy korzystać i w tym pomaga mi wizerunek kreowany w mediach.Przy okazji Dziękuję Elfowi Marii za dopracowanie mojego ubioru.

Jak długo wędruje Pan po Ziemi roznosząc prezenty?

Czynię dobro od przełomu III / IV wieku darując ludziom prezenty dobre słowo i miłe spędzenie czasu. Najzabawniejsze jest zawsze dla mnie to, że wszyscy zastanawiają się Kim Jestem. Rozumiem dzieci, bo to wielka tajemnica, ale dorośli ? Zawsze powtarzam że Święty Mikołaj to dobro i jeżeli w to będziemy wierzyć to zawsze do nas przyjdzie