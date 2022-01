77. rocznica tragicznej śmierci żołnierzy Pleszewskiego Ruchu Oporu. Samorządowcy oddali hołd poległym oficerom

Komendant obwodu Armii Krajowej kpt. Brunon Nikoleizig ps. „Adam” (1904-1945) i ppor. Józef Krychowski ps. „Józef I” (1901-1945) zginęli niespełna trzy dni przed zdobyciem Pleszewa przez Armię Czerwoną i zakończeniem okupacji hitlerowskiej.

W styczniu 1945 r. front wschodni zbliżał się do Pleszewa. Niemcy masowo uciekali na zachód. 21 stycznia 1945 r. patrol AK zamierzał rozpoznać siły niemieckie w rejonie koszar. Podczas nieudanej próby zdobycia broni w domu przy ul. Podgórnej doszło do starcia z Niemcami. Ppor. Józef Krychowski został podczas ucieczki zastrzelony na terenie cegielni w Nowej Wsi koło Pleszewa. Ranny w nogę kpt. Brunon Nikoleizig został pojmany na polu, zaciągnięty do kuźni przy ul. Podgórnej i brutalnie skatowany. Przewieziony do siedziby niemieckiej policji na rynku był tam przesłuchiwany i torturowany, a potem rozstrzelany na dziedzińcu posterunku. Trzy dni po tej tragicznej akcji - 24 stycznia 1945 r. - Pleszew został zajęty przez oddziały Armii Czerwonej, a okupacja hitlerowska dobiegła końca - opowiada Tomasz Wojtala, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Pleszewie.