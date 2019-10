4,5 tys. osób odwiedziło nową siedzibę Domu Kultury w czasie weekendu otwarcia. A to dopiero początek...

Dyrektor Domu Kultury w Pleszewie Przemysław Marciniak nie ukrywa, że ma powody do zadowolenia. Nie dość, że nową siedzibę odwiedziła już spora rzesza mieszkańców, to ich opinie o zorganizowanych z okazji otwarcia wydarzeniach, jak i o samym budynku. – Cieszymy się z tego, że nawet te drobne detale są zauważane – mówi dyrektor DK, który bardzo chciał, by to miejsce zachowało swój pokolejowy, industrialny charakter.

W sumie, w osiemnastu imprezach zaplanowanych z okazji otwarcia nowej siedziby, według szacunków, wzięło udział około 4,5 tys. osób. Jak podkreśla burmistrz Arkadiusz Ptak, to liczba podobna do liczby osób biorących wcześniej udział w Dniach Pleszewa.

Huczne otwarcie „Zajezdni Kultury“ – bo ta nazwa przyjęła się już chyba wśród pleszewian na dobre – to jednak dopiero początek. Przemysław Marciniak zapewnia, że już na przełomie grudnia i stycznia zaprosi mieszkańców na dyskusję poświęconą pleszewskiej kulturze, która będzie także podsumowaniem pierwszego roku zmian.– Wtedy będzie też dobry moment, żeby pochwalić się, jakie gwiazdy udało nam się zaprosić do współpracy w Pleszewie – zdradza.