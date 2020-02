Zwyciężczyni Eurowizji Junior 2019 zaśpiewa w czerwcu w Nowej Wsi. Viki Gabor będzie gwiazdą wieczoru Festynu Nocy Świętojańskiej

W listopadzie ubiegłego roku Viki Gabor odniosła swój największy sukces w dotychczasowej, krótkiej karierze muzycznej. W Gliwicach świętowała zwycięstwo w Eurowizji Junior. Artystka i jej piosenka „Superhero”, poruszająca temat ochrony środowiska, zdobyły 278 punktów. Tym samym Polska stała się pierwszym krajem, który wygrał konkurs 2 razy z rzędu. Już po tym wydarzeniu uczennica Szkoły Podstawowej nr 37 w Krakowie nagrała wspólnie z Kayah utwór zatytułowany „Ramię w ramię”. Nakręcony do singla teledysk w niewiele ponad dobę przekroczył milion odtworzeń w serwisie Youtube. 4 tygodnie później miał już blisko 10 mln wyświetleń. Piosenkarka została nominowana do nagrody Fryderyk 2020 w kategorii Fonograficzny Debiut Roku! Hit „Superhero” to kandydat do wygranej w kategoriach Utwór oraz Teledysk Roku. Popularność przyniósł jej program „The Voice Kids”, gdzie znalazła się w drużynie Tomsona i Barona. Dotarła do finału, a w nim zaśpiewała debiutancki singiel „Time”.