ZUS zwróci przedsiębiorcom zapłaconą składkę za marzec

Podobnie sytuacja wygląda z wnioskami o zwrot wcześniejszej nadpłaty, które zostały przekazane najpóźniej w terminie opłacania składek. Takie wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie, nawet jeśli nadpłata została rozliczona na bieżące należności. Oczywiście o ile prawo do zwrotu nadpłaty nie uległo przedawnieniu i przedsiębiorca spełnia warunki do zwolnienia z opłacania składek na podstawie Tarczy Antykryzysowej. Prawo do nadpłaty przedawnia się po 5 latach.

Przedsiębiorca, który złożył wniosek o zwolnienie ze składek za trzy miesiące, czyli za marzec, kwiecień i maj, a opłacił składkę za marzec, może wnioskować do ZUS o wypłatę nadpłaconych środków, najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za kwiecień, czyli odpowiednio przed 10 i 15 maja. Prowadzący działalność nie może mieć zaległości wobec ZUS za okresy wcześniejsze. Jeśli przedsiębiorca nie zawnioskuje o zwrot środków, to nadpłata za marzec rozliczy się na składki za kwiecień. Należy pamiętać, że za kwiecień i maj podlegają zwolnieniu tylko składki jeszcze nieopłacone.

Wniosek o zwrot nadpłaty jest dostępny na stronie ZUS. Może być złożony poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, wysłany pocztą lub wrzucony do specjalnych pojemników w placówkach Zakładu – informuje Marlena Nowicka – regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce - Warto zwrócić uwagę, by dane we wniosku były poprawne i kompletne, tzn. by zawierały dane wnioskodawcy w tym NIP, REGON lub PESEL. Warto również podać numeru telefonu, co ułatwi kontakt i przyspieszy wyjaśnienie wątpliwych kwestii. Zachęcam do przesłania wniosku elektronicznie, poprzez PUE ZUS.

We wniosku koniecznie należy zaznaczyć, jak mają być zwrócone pieniądze. Preferowany jest zwrot na rachunki bankowe, przy czym ważne jest, aby wskazany we wniosku numer rachunku, był zapisany na koncie płatnika składek w ZUS. W razie zmiany numeru rachunku bankowego, przed złożeniem wniosku o zwrot nadpłaty, płatnik powinien go zaktualizować w ZUS. Trzeba również pamiętać o własnoręcznym podpisie i pieczątce na wniosku (jeśli płatnik składek posiada). Przy spółkach pod wnioskiem powinny się podpisać osoby wskazane do tego w KRS.