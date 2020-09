ZUS: Zmalały limity zarobków na emeryturze i rencie

- Zmniejszeniu podlega emerytura lub renta, gdy uzyskany przychód jest większy niż 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Od 1 września kwota ta wynosi 3517,20 zł. Do zawieszenia świadczenia dochodzi wówczas, gdy przychód przekroczy górną kwotę graniczną, tzn. 130 procent przeciętnego wynagrodzenia. Od 1 września kwota ta wynosi 6531,90 zł. Kwoty te będą obowiązywać do 30 listopada 2020 r. i zmienią się za trzy miesiące - wyjaśnia Marlena Nowicka, regionalna rzeczniczka ZUS w Wielkopolsce

Gdy przekroczony zostaje próg 70 procent przeciętnego wynagrodzenia, świadczenie umniejsza się o kwotę przekroczenia, maksymalnie zaś, gdy kwota przekroczenia jest wyższa niż kwota maksymalnego zmniejszenia, o kwotę:

· 620,37 zł dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;

· 465,31 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy;

· 527,35 zł dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.

Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, a także osoby, które pobierają z ZUS renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową oraz renty rodzinne przysługujące po osobach uprawnionych do tych świadczeń, mogą zarobkować bez ograniczeń i nie muszą powiadamiać ZUS o osiąganych zarobkach.