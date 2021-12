Zrealizowali wartościowe projekty, zostali dostrzeżeni na zewnątrz. To był bardzo dobry rok dla Stowarzyszenia "Promyk"

Kiedy i w jakich okolicznościach powstało Stowarzyszenie "Promyk"?

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci „Promyk” w Broniszewicach powstało w 2004 roku jako inicjatywa nauczycieli Zespołu Szkół w Broniszewicach. Wieloletnim prezesem i liderem był Paweł Kaczmarek, który corocznie organizował zimowiska, półkolonie oraz inne aktywności dla dzieci i młodzieży. Rozwój Stowarzyszenia był stopniowy, ale przynosił coraz piękniejsze efekty. Od samego początku byłam aktywnie związana z organizacją, a w 2017 roku mojej osobie powierzono funkcję prezesa.

Stowarzyszenie tworzą ludzie, dla których ważne jest dobro i rozwój dzieci oraz naszej lokalnej społeczności. Zrzeszamy ponad 30 członków: nauczycieli, rodziców oraz przyjaciół organizacji. Włączamy w działania całą miejscowość, a bywa, że i gminę.

Przez te lata "Promyk" zrealizował wiele projektów. Które wspomina pani z największym sentymentem?

Zrealizowaliśmy do tej pory dziesiątki projektów, które obejmowały bardzo zróżnicowaną tematykę. Wymienić możemy warsztaty fotograficzne, taneczne, plastyczne, zajęcia sportowe i rekreacyjne, konkursy i wiele innych. Niektóre okazały się bardzo inspirujące, np. projekt „Wielkopolska na szkle malowana” czy „Warsztaty gwarowe”. Wielokrotnie realizowaliśmy projekty ekologiczne, matematyczne, ekonomiczne, teatralne czy sportowe. Staram się, aby wszystkie odpowiadały potrzebom dzieci i dawały im coś „ekstra”, czego nie znajdą w innym miejscu. Tak też jest w przypadku jednego z ostatnich przedsięwzięć - „Feel the music, face the world” (projekt językowy „Poczuj muzykę, staw czoła światu"), który poprzez zajęcia z języka angielskiego kształci wrażliwość artystyczną oraz obejmuje spotkania z rodzimymi użytkownikami języka angielskiego z USA, Kanady, Algierii czy Tunezji. Dajemy dzieciom możliwość poznania świata poprzez kontakt z drugim człowiekiem. Chcemy poszerzać punkt widzenia i zwiększać im szanse na lepszy start. Każdy z projektów jest dla mnie wyjątkowy i dopilnowany, tak aby spełniał te kryteria. Każdy wymaga pracy, ale daje też dużo satysfakcji.