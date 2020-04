zostanwdomu Pozamykane place zabaw, mniejszy niż zwykle ruch. Zobaczcie, jak wygląda Chocz w czasie epidemii koronawirusa

Rośnie liczba zakażeń koronawirusem w Polsce i województwie wielkopolskim. Niestety, pierwsze przypadki odnotowano również w powiecie pleszewskim. To wszystko sprawia, że mieszkańcy coraz pilniej stosują się do coraz bardziej rygorystycznych zaleceń rządowych. Pozamykane place zabaw, boiska, dużo mniejszy ruch na ulicach niż normalnie to w ostatnich dniach również rzeczywistość Chocza.