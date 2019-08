Znów nie będzie wody. Sprawdź, gdzie i kiedy

Komunikat Przedsiębiorstwa Komunalnego:

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie, Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, iż w związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi sieci wodociągowej w centrum Miasta Pleszewa, w dniu 27.08.2019 r. (wtorek), mogą nastąpić przerwy w dostawie wody w godz. 7:00-16:00, na ulicach:

- Bojanowskiego

- Kraszewskiego

- Kaliska (od Rynku do ulicy Wodnej)

- Szkolna

- Garncarska (od Krzyżowej do Kaliskiej)

- Kościelna

- Plac Kościelny

- Kilińskiego (od Kaliskiej do Szkolnej)

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.