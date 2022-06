Znana jest przyczyna wypadku na DK nr 12. Kierowca zasnął za kierownicą?

Bus zderzył się z lawetą

W piątek, 24 czerwca, na drodze krajowej nr 12 na trasie Pleszew - Kalisz doszło do poważnego wypadku. Bus zderzył się tutaj z autolawetą. Do szpitala trafiły cztery osoby. Wszystkie osoby biorące udział w zdarzeniu zostały przetransportowane do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych w Pleszewie, Kaliszu, Ostrowie Wlkp. i Poznaniu.