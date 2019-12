Znamy najlepsze szpitale w Polsce! Pleszewskie Centrum Medyczne wraca do czołówki

W najnowszym numerze dziennika „RZECZPOSPOLITA” ukazał się tegoroczny ranking polskich szpitali. Pleszewskie Centrum Medyczne znalazło się w czołówce głównego rankingu szpitali zabiegowych, wielospecjalistycznych i onkologicznych. PCM zajęło 5. miejsce w kraju z wynikiem 862,38 pkt. (wzrost o 43,38 pkt do roku 2018), a 1. miejsce wśród szpitali z Wielkopolski.

W raporcie „RZECZPOSPOLITEJ” na temat pleszewskiego szpitala czytamy: „Sklasyfikowane na piątym miejscu ogólnopolskiego rankingu Pleszewskie Centrum Medyczne dołączyło w tym roku do nielicznych ośrodków w Polsce, w których wykonywane są zabiegi ablacji - ratującej życie metody leczenia zaburzeń rytmu serca. Dzięki nowej Pracowni Elektrofizjologii lekarze mogą wykonywać całą gamę zabiegów kardiologicznych a pacjenci, kwalifikujący się do ablacji nie są zmuszeni wyjeżdżać do innych ościennych ośrodków medycznych. Dziś w Polsce wykonuje się tylko ok. 3 tys. zabiegów ablacji, podczas gdy liczbę Polaków dotkniętych samym migotaniem przedsionków szacuje się na ok. 400 tys. Szpital dba też o zdrowie mieszkańców regionu, oferując bezpłatne programy profilaktyczne, badania przesiewowe raka jelita grubego, profilaktyki retinopatii cukrzycowej oraz wczesnego wykrywania raka piersi”.