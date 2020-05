Zmieniamy Wielkopolskę. Budowa sali przy SP im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Gizałkach dobiega końca

- Wieloletnie marzenie uczniów, nauczycieli i rodziców o nowej sali sportowej właśnie się spełnia. Jest to możliwe dzięki ogromnemu wysiłkowi władz samorządowych na czele z wójtem Gminy Gizałki Robertem Łozą - mówi Małgorzata Malinowska, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ojca św. Jana Pawła II. - Nowe obiekty będą służyły wielu pokoleniom dzieci i młodzieży naszej szkoły. Przyczynią się do efektywnego rozwoju: umiejętności sportowych, talentów, zainteresowań, możliwości spędzania wolnego czasu a także organizacji wszelkiego rodzaju uroczystości szkolnych i środowiskowych. Już teraz z optymizmem patrzymy w przyszłość planując uroczyste otwarcie, które z powodu sytuacji epidemicznej zapewne zostanie przesunięte w czasie. Nie zmienia to faktu, że bardzo się cieszymy z nowo powstałych obiektów - podkreśla.

- Oficjalne otwarcie obiektu zaplanowaliśmy na 25 czerwca 2020 r., jednak z uwagi na epidemię koronawirusa uroczystość tę będzie trzeba przesunąć w czasie - tłumaczy Robert Łoza.

Trwa budowa parkingu

Równolegle trwają prace związane z budową parkingu przy sali sportowej. Parking będzie posiadał 20 miejsc postojowych. - Wszyscy mieszkańcy Gizałek zdają sobie sprawę, że za ośrodkiem zdrowia był poważny problem z parkowaniem, dlatego na działce przylegającej do szkoły, którą gmina zakupiła, postanowiliśmy takie miejsce przygotować. Zarówno obsługa szkoły, jak i osoby korzystające z sali będą mogły tam spokojnie zaparkować - opowiada gospodarz gminy. Natomiast na obecnym parkingu zostaną powydzielane miejsca, wymalowane linie i w założeniu ma on być do dyspozycji osób przejezdnych. Zadanie w całości jest finansowane z budżetu gminy Gizałki.

Do postępowania przetargowego zgłosiło się aż 14 firm. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło przedsiębiorstwo AS. Piotr Frąckowiak z Gostynia. Koszt przedsięwzięcia wynosi 150 tys. zł.