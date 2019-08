Zmiany w oświacie spowodowały konieczność modyfikacji systemu transportu dzieci do szkół. Jakie pomysły w tej sprawie mają w Gizałkach?

Nie ma klas gimnazjalnych, nie ma potrzeby dowożenia dzieci z Tomic do Gizałek. Od września uczniowie będą dowożeni do placówek tylko w ramach obwodów szkolnych. - W przypadku Białobłot nic się nie zmieni. Za przewozy nadal będzie odpowiadać firma zewnętrza. Co do Tomic i Gizałek to rozważaliśmy 3 opcje - mówi wójt Robert Łoza.

Postawią na przewozy otwarte?

Pierwsza zakładała realizację transportu za pomocą gminnego gimbusa, czyli tak, jak to było do tej pory. Drugą koncepcję stanowiło ogłoszenie przetargu i zlecenie zadania firmie zewnętrznej. Trzecia opcja to przewozy otwarte, czyli kursy autobusów liniowych, które byłyby wykorzystywane do przewozu dzieci. - Taki autobus startowałby z Pleszewa, jechał przez Chocz, następnie wjeżdżałby do Obór i zabierałby dzieci. Kolejne przystanki na trasie to Wronów Kolonia Obory, Toporów i Gizałki. Tutaj zostawi uczniów i jedzie dalej zabierając młodzież z obwodu szkolnego w Tomicach. W międzyczasie wsiadają inne osoby, które kupują bilet i później jadą do Pleszewa lub Jarocina - tłumaczy gospodarz gminy.