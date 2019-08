Zmarła siostra Daniela Kozanecka

Siostra Daniela przyjechała do Pleszewa w 1956 roku, jako nowicjuszka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Od 1957 roku pracowała jako pielęgniarka w pleszewskim szpitalu na oddziale noworodków.Po przejściu na emeryturę w 1983 roku, została pielęgniarką środowiskową. Przez wiele lat jeździła do pacjentów na rowerze, potem przesiadła się do samochodu. Przemierzała nim dziesiątki kilometrów do chorych z zastrzykami, kroplówkami, jedzeniem, ubraniami. Rano i wieczorem robiła zastrzyki na miejscu w klasztorze a resztę dnia spędzała na wizytach domowych. W sumie 57 lat poświęciła pleszewianom tym chorym, słabym, starym, często nikomu niepotrzebnym, biednym, niedożywionym, zaniedbanym, ale też chorym dzieciom. Jej zaangażowanie doceniono nominacją do tytułu Pleszewianina Roku 2015.