Zmarł ks. Krzysztof Urbaniak. W latach 2007-2010 był wikariuszem w Parafii św. Jana Chrzciciela w Szymanowicach

Na świat przyszedł 18 lipca 1974 roku w Strzelnie. Po ukończeniu miejscowego technikum mechanicznego wstąpił w 1995 roku do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie przyjął 2 czerwca 2001 roku w katedrze gnieźnieńskiej z rąk abp. Henryka Muszyńskiego. Pierwszą placówką, do której został posłany jako wikariusz była parafia pw. św. Mikołaja w Witkowie (2001-2005). Następnie był wikariuszem w parafiach: św. Mikołaja w Inowrocławiu (2005-2007), Szymanowicach (2007-2010), Żydowie (2010-2011), św. Jakuba w Mogilnie (2011-2015), św. Floriana w Chodzieży (2015-2018) oraz św. Floriana w Żninie (2018-2019). Po urlopie zdrowotnym w 2019 został mianowany rezydentem w parafii p.w. bł. Radzyma Gaudentego w Gnieźnie, gdzie posługiwał do chwili śmierci.

Wprowadzenie i msza św. za duszę śp. ks. Krzysztofa Urbaniaka sprawowana będzie we wtorek 23 czerwca o godzinie 16.00 w kościele p.w. bł. Radzyma Gaudentego w Gnieźnie. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę w parafii p.w. Świętej Trójcy w Strzelnie - o godzinie 13.00 msza św. pod przewodnictwem prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka, a następnie pochówek na cmentarzu parafialnym.

